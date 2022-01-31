В Казахстане снизили порог для постановки на учет по НДС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года снижен порог для постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 30 000 до 20 000-кратного размера месячного расчетного показатели (МРП). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил 20 000-кратный размер МРП , установленный Законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

В 2022 году МРП установлен в размере 3 063 тенге, следовательно, минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил - 61 260 000 тенге. Ранее, в 2021 году порог составлял 30 000-кратный размер МРП, соответственно - 87 510 000 тенге.

В этой связи, Комитет государственных доходов призывает налогоплательщиков своевременно осуществить постановку на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.

«Для ИП, применяющих специальный налоговый на основе упрощенной декларации есть возможность увеличить порог для постановки в качестве плательщика НДС.

Для этого необходимо применять трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС)

В чем преимущество применения ТИС для ИП, пояснили в КГД.

Увеличен порог по НДС с 20 000 МРП до 134 184 МРП, то есть с 61,2 млн тенге до 411 млн тенге. Однако, необходимо учесть, что данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме (то есть расчетов с покупателями через банковские карточки) с использованием ТИС.

Таким образом, ИП, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, имеют возможность применять ТИС и не вставать на регистрационный учет по НДС.

Для использования ТИС нужно:

Первое, зайти на сайт Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/content/edinyy-reestr-trehkomponentnyh-integrirovannyh-sistem-1 и выбрать модель ТИС.

Второе, связаться с разработчиком ТИС для установки ТИС.

Третье, зайти в кабинет налогоплательщика, выбрать соответствующую форму заявления, заполнить и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.