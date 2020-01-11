В Казахстане снижается заболеваемость туберкулезом – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние годы наблюдается снижение уровня заболеваемости населения туберкулезом. Большую эффективность в борьбе с коварным заболеванием и его профилактикой подтверждает многолетний опыт осуществления плановой иммунизации, передает МИА «Казинформ».

В 2018 году по сравнении с 2017 годом уровень заболеваемости снизился на 7,8%. Об этом проинформировала руководитель отдела мониторинга и анализа за особо опасными, трансмиссивными и зоонозными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ МЗ РК) Асем Кумысбаева.

Специалист подчеркнула, что проблема туберкулеза заслуживает особого внимания, поскольку требует комплексного подхода с решением целого ряда вопросов социального характера.

«Уровень заболеваемости напрямую зависит от жилищных условий, условий труда на производстве, от материального достатка населения, материально-технического состояния организаций здравоохранения, от соблюдения каждым, без исключения, здорового образа жизни и так далее», - сказала она.

Как отметила специалист, к сожалению, от туберкулеза в Казахстане на современном этапе умирают люди трудоспособного возраста.

«Другой, наиболее уязвимой группой, являются дети, особенно первого года жизни, что свидетельствует о повышении вирулентности микобактерии и выраженности влияния экзогенной инфекции. Второй причиной является недооценка родителями важности профилактических прививок против туберкулеза», - сообщила руководитель отдела, отметив, что по уровню заболеваемости среди детей отмечается рост в городах Алматы, Нур-Султан и 10 областях страны. При этом специалист подчеркнула, что рост заболеваемости туберкулезом детей характеризует неблагополучную эпидемическую ситуацию по республике.

«Возбудители туберкулеза – микобактерии. Источником инфекции является больной туберкулезом человек, а также пораженный этой болезнью крупный рогатый скот. Больной выделяет туберкулезные палочки во внешнюю среду при кашле, чихании, разговоре со слюной, слизью, мокротой. Заражение туберкулезом здоровых людей происходит при вдыхании воздуха, содержащего капельки слюны и мокроты больного, а также частиц пыли, обсемененных туберкулезной палочкой. Заражение может произойти также при употреблении в пищу сырого молока от больных туберкулезом коров», - проинформировала специалист.

По словам Асем Кумысбаевой, болезнь эта может развиваться в любом органе – легких, почках, кишечнике, в костях и суставах, мозговых оболочках. Но чаще всего поражаются органы дыхания. У одних людей туберкулез протекает бурно, с высокой температурой, кашлем и мокротой. У других – более вяло и сопровождается лишь слабостью, утомляемостью, невысокой температурой 37,0º – 37,5º, незначительным покашливанием.

Специалист отметила группу риска - это люди, злоупотребляющие алкоголем, заядлые курильщики и лица, побывавшие в местах заключения, где заболеваемость в десятки раз выше.

По словам Асем Кумысбаевой, на лечение каждого больного уходят немалые суммы.

«Так почему же врачи должны уговаривать и убеждать в необходимости лечения, ведения здорового образа жизни, почему зачастую сам больной не беспокоится о своем здоровье? Ведь здоровье каждого – в его руках», - говорит она.

Больные туберкулезом подлежат длительному непрерывному лечению. Продолжительность лечения колеблется от четырех месяцев до года и более, в зависимости от формы болезни. Следовательно, крайне важное значение в эффективности лечения имеет ранняя диагностика и своевременно начатое лечение.

«Среди больных туберкулезом значительную долю составляет неработающее население – и это одна из проблем нашего времени. Большинство из этих людей, с трудом пролечившись несколько месяцев, самовольно уходят из стационара. С этого времени лечение неэффективно, заболевание быстро прогрессирует. О каком выздоровлении в таком случае может идти речь? И надо ли говорить, что больной туберкулезом, ушедший из стационара, крайне опасен. В первую очередь, страдают близкие родственники и знакомые, заболеваемость контактных лиц в 3-4 раза выше, чем у обычного населения», - подчеркнула руководитель отдела.

В заключение Асем Кумысбаева рассказала о методах профилактики заболевания.

«Если в вашем окружении — среди родных, друзей или коллег кто-либо имеет симптомы туберкулеза, посоветуйте ему обратиться к врачу.

С целью своевременного выявления туберкулеза легких все взрослое население и подростки должны ежегодно обследоваться флюорографическим методом, у детей проводится проба Манту. Туберкулез — опасная, но излечимая болезнь. При своевременном обращении к врачу и своевременном лечении можно избежать тяжелых последствий», - сказала она.

Также специалист рекомендует избегать всего, что может ослабить защитные силы вашего организма, хорошо и полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. Чаще проветривать и содержать в чистоте помещение, где вы находитесь.

Каждый должен знать, что раннее выявление туберкулеза ставит своей целью его лечение.

В силу особенностей механизма передачи возбудителя инфекции и стойкого характера постинфекционного иммунитета важной мерой профилактики является иммунизация. Многолетний опыт осуществления плановой иммунизации продемонстрировал несомненную эффективность этого метода борьбы с туберкулезом. Вакцинация против данного инфекционного заболевания проводится в роддоме новорожденным на 3-й день жизни, а ревакцинации – в возрасте 7 лет неинфицированным микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным детям.

При профилактических медицинских осмотрах населения используются методы, методики и технологии проведения медицинского обследования, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Основные методы ранней диагностики – это флюорография грудной клетки у населения в возрастной группе от 15 лет и старше, а также постановка внутрикожной пробы Манту (туберкулинодиагностика) у детей и подростков.

Ежегодная систематическая внутрикожная проба Манту дает возможность установить наличие инфицирования туберкулезом у детей. И это позволяет провести профилактику в период, когда не развилась еще локальная форма инфекции. Поэтому при получении направления на консультацию к врачу-фтизиатру не откладывайте визит на завтра, от этого во многом может зависеть здоровье вашего ребенка.



