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В Казахстане случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано – Минздрав
24 Февраля 2020 16:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Такое заявление сделал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Ситуация в Республике Казахстан стабильная, случаев заболевания не зарегистрировано», - сказал Жандарбек Бекшин.
По его словам, на это повлияло и прекращение авиа-, ж/д- и автосообщения с КНР.
«Все эти пути отсутствуют, я недавно объехал все пункты въезда из Китая», - добавил Жандарбек Бекшин.
Он также добавил, что в КНР также наблюдается тенденция по снижению случаев заражения и стабилизации ситуации. Так за прошедшие сутки зарегистрирован самый меньший объем роста заболевания - 0,28%.
Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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