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В Казахстане скончались 4 человека от коронавирусной инфекции

3 Июня 2020 22:51
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В Казахстане скончались 4 человека от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - пациентка 1951 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1964 года рождения,

Атырауская область - мужчины 1964 и 1951 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 48 летальных случаев.


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Ключевые слова: Коронавирус, Коронавирус в РК,
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