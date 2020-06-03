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В Казахстане скончались 4 человека от коронавирусной инфекции
3 Июня 2020 22:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - пациентка 1951 года рождения,
Карагандинская область - пациент 1964 года рождения,
Атырауская область - мужчины 1964 и 1951 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 48 летальных случаев.
Ключевые слова: Коронавирус, Коронавирус в РК,
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