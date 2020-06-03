В Казахстане скончались 4 человека от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - пациентка 1951 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1964 года рождения,

Атырауская область - мужчины 1964 и 1951 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 48 летальных случаев.