В Казахстане сформировался устойчивый режим неприменения смертной казни – профессор Ермек Абдрасулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил: «Вы знаете, что сферу защиты прав человека я всегда выделяю отдельным блоком. За два последних года мы заметно продвинулись в этом направлении. В январе текущего года я подписал Закон о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». Глава государства дал поручение принять соответствующий закон, чтобы гармонизировать нормы Уголовного кодекса с положениями указанного Протокола.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» главный научный консультант Института законодательства и правовой информации РК, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ермек Абдрасулов объяснил значение присоединения Казахстана ко Второму факультативному протоколу.

Ермек Баяхметұлы, в связи с чем нам необходимо гармонизировать нормы Уголовного кодекса РК с положениями Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах?

В Послании Главы государства сказано о необходимости гармонизации Уголовного Кодекса РК с положениями Второго Факультативного протокола. Это связано с тем, что 23 сентября 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. 2 января 2021 года глава государства подписал принятый Закон о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон вступил в силу 16 января 2021 года. Казахстан, как подписавшая и ратифицировавшая Протокол сторона, обязана привести в соответствие с положениями Факультативного протокола нормы Уголовного закона, касающиеся смертной казни.

С каким направлением правовой политики государства связывается принятие Закона РК о ратификации Второго факультативного протокола? Что собой представляет Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах?

В постановлении Конституционного Совета РК от 15 декабря 2020 года отмечается, что Конституция Республики Казахстан и международные акты признают право на жизнь в качестве основной ценности демократического общества, определяют его главенствующий статус и устанавливают обязательства государства по гарантированию данного права для всех людей, без каких бы то ни было различий. Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции Республики человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями государства. В международном праве четко выражена тенденция к отмене смертной казни. Это, действительно, мировая тенденция в демократических государствах, где жизнь и права человека представляют особую ценность. Никто не имеет права лишить жизни человека, даже государство. Оно может воспользоваться этим правом лишь в военное время и только за особо тяжкие военные преступления. В сознании человека и общества должен глубоко войти непререкаемый принцип: «Никто не должен быть лишен жизни. Ни по закону – как наказание, предусмотренное в законе, – ни преступлением против закона», то есть, совершение преступления в виде убийства человека.

Как равноправный член мирового сообщества, Казахстан с самого начала учитывает такую мировую тенденцию при создании внутригосударственного права. В стратегических и программных документах уголовная правовая политика была нацелена на ограничение числа преступлений, за совершение которых предусматривается смертная казнь. Об этом свидетельствует введение пожизненного лишения свободы как ее альтернативы, моратория на исполнение смертной казни с 2003 года, существенная гуманизация уголовной политики посредством конституционной реформы 2007 года с последующим приведением в соответствие с ней уголовного законодательства, укрепление процессуальных гарантий при рассмотрении уголовных дел данной категории и другие. Таким образом, в Казахстане смертная казнь в течение довольно длительного времени не исполняется, что означает наличие сформировавшегося устойчивого правового режима неприменения исключительной меры наказания.

В статье 1 второго Факультативного протокола сказано, что ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника настоящего Протокола, не подвергается смертной казни. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Пункт 1 статьи 2 Второго Факультативного протокола закрепляет, что не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая предусматривает применение смертной казни в военное время, после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Казахстан при подписании Протокола предусмотрел его ратификацию с оговоркой: «Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время, после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время».

Смысл Закона о ратификации второго Факультативного протокола заключается в том, что смертная казнь в Казахстане запрещена полностью, за исключением возможности его применения в военное время за совершение особо тяжких преступлений только военного характера.

Что следует понимать под фразой «гармонизация норм Уголовного кодекса?»

Гармонизация норм Уголовного кодекса означает, что все положения и нормы Уголовного кодекса, касающиеся смертной казни, должны быть приведены в соответствие с положениями Закона о ратификации Второго факультативного протокола. В действующем Уголовном кодексе РК 42 раза используется понятие «смертная казнь». В связи с гармонизацией кодекса, необходимо оставить наказание в виде смертной казни только в санкциях за наиболее тяжкие военные преступления, совершенные в военное время.

Какие правовые последствия для Казахстана влечет ратификация Второго Факультативного протокола?

Казахстан берет на себя обязательство и полностью отказывается от применения наказания в виде смертной казни, за исключением его применения в военное время за особо тяжкие военные преступления.

Какие конкретные действия сегодня необходимы для гармонизации?

Необходимо провести законоподготовительные работы и внести в Уголовный кодекс РК соответствующие изменения, оставив наказание в виде смертной казни только в санкциях статей УК РК за особо тяжкие военные преступления, совершенные в военное время.