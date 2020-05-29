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В Казахстане самые низкие показатели подросткового ожирения – исследование

29 Мая 2020 17:34
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В Казахстане самые низкие показатели подросткового ожирения – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный специалист отдела науки и профессионального развития НЦОЗ Шынар Абдрахманова представила обзор результатов исследования HBSC по поведению школьников в отношении своего здоровья в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно завтракают в Казахстане 63% школьников, девочки старшего возраста реже завтракают в школьные дни - этот показатель снижается к 15 годам и среди соседних стран у нас схожая картина. Половина подростков в Казахстане не употребляет ни фрукты, ни овощи ежедневно, и ежедневное употребление фруктов снижается с возрастом, с 13 до 15 лет. С хожая тенденция наблюдается с соседними странами», - сказала Шынар Абдрахманова во время онлайн-презентации глобальных и национальных результатов исследования HBSC.

При этом она пояснила, что Казахстан впервые участвовал в этом опросе. В нем приняли участие 6,5 тысячи школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет.

«По употреблению сахаросодержащих напитков: в среднем, каждый шестой подросток (16%) пьет сладкие напитки по крайней мере один раз в день. Мальчики употребляют чаще. Почти 1/5 подростков в Казахстане, или 17%, ежедневно употребляют сахаросодержащие напитки, а каждый четвертый подросток ест сладости ежедневно», - отметила спикер.

Что касается проблем избыточного веса у подростков, здесь Казахстан может похвастать хорошими результатами.

«В большинстве стран с избыточным весом и ожирением сталкивается каждый пятый подросток, в Казахстане самые низкие показатели избыточной массы тела и ожирения. Но в национальном разрезе самые высокие показатели у мальчиков и подростков младшего возраста. Недостаток массы тела выявлен у каждого 12-го подростка в Казахстане – это 8%», - сообщила Ш.Абдрахманова.


фото: mr-7.ru


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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