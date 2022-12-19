В Казахстане самая дешевая связь и самый быстрый мобильный интернет среди стран Центральной Азии

19 Декабря 2022, 11:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным International Telecommunication Union (ITU), в Казахстане по сравнению с прочими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, за 2021 год расходы на мобильную связь в РК составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11% от ВНД на душу населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Близкий к РК уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14% от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17% от ВНД на душу населения), однако в этих странах скорость мобильного интернета намного ниже, чем в РК. В Таджикистане же и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02% от ВНД на душу населения.

По тем же данным ITU, стоимость тарифа (аналитики рассматривали средний сопоставимый тариф, включающий 70 минут разговора, 20 СМС и 500 Мб мобильного интернета) в месяц составляла в РК в 2021 году в среднем 6,89 долларов США, или 2,9 тысячи тенге, — это лишь 4,4% от всех расходов казахстанцев.

По данным Всемирного банка, ВНД на душу населения в 2021 году в РК составил 8720 долларов США по текущему курсу соответствующего периода.

Тем временем в Кыргызстане объём ВНД на душу населения в 2021 году составил 1180 долларов США, в Узбекистане — 1960 долларов США, в Таджикистане — 1150 долларов США, а по Туркменистану данные за 2021 год отсутствуют.

В целом по миру объём ВНД на душу населения за 2021 год составил 12070 долларов США.

Медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с, против 19,49 Мбит/с годом ранее.

По данным Speedtest Global Index, в соседних странах ЦА медианная скорость мобильного интернета значительно уступает показателям РК. Исключение составляет разве что Кыргызстан, где скорость достигла 20,92 Мбит/с (впрочем, площади наших стран всё же несопоставимы). Далее идут Узбекистан и Таджикистан: 15,22 Мбит/с и 8,01 Мбит/с соответственно. При этом если в Кыргызстане и Узбекистане скорость мобильного интернета выросла, то в Таджикистане — наоборот, снизилась. В Туркменистане данные по медианной скорости мобильного интернета за октябрь текущего года неизвестны, но по последним данным за май она составляла лишь 4,98 Мбит/с.

В целом по миру медианная скорость мобильного интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.