РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:59, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Казахстане с декабря начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах

    Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал о наказаниях за превышение скорости на международных и республиканских дорогах, передает агентство Kazinform.

    Ответственность за превышение «средней скорости» на загородных трассах введут в Казахстане
    Фото: freepik

    Он напомнил, что в начале октября в Казахстане были подписаны законодательные акты, вносящие значительные изменения в КоАП и ПДД, часть которых вступит в силу с 4 декабря текущего года.

    — Вводится ответственность за превышение средней скорости на прямолинейных участках дорог международного и республиканского значения. Теперь за проезд между двумя камерами на загородных трассах с превышением скорости водителей будут штрафовать, — сообщил Шынгыс Алекешев.

    По его словам, сумма штрафа будет зависеть от степени превышения скорости и составит от 5 до 40 МРП. Наибольший штраф будет налагаться на водителей, превысивших скорость на 60 и более километров.

    — За незначительные нарушения, такие как не включенные фары в дневное время, будет введено наказание в виде предупреждения, а не штрафа, — добавил он.

    Алекешев также предупредил, что сотрудники МВД будут внимательно следить за ответственностью работников дорожных организаций. За повторные нарушения в содержании дорог или сооружений будет установлена более строгая ответственность. Штрафы за такие нарушения составят от 15 до 40 МРП в зависимости от типа предпринимательства.

    Теги:
    Дороги Штрафы Трассы Водители
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают