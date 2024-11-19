В Казахстане с декабря начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах

Он напомнил, что в начале октября в Казахстане были подписаны законодательные акты, вносящие значительные изменения в КоАП и ПДД, часть которых вступит в силу с 4 декабря текущего года.

— Вводится ответственность за превышение средней скорости на прямолинейных участках дорог международного и республиканского значения. Теперь за проезд между двумя камерами на загородных трассах с превышением скорости водителей будут штрафовать, — сообщил Шынгыс Алекешев.

По его словам, сумма штрафа будет зависеть от степени превышения скорости и составит от 5 до 40 МРП. Наибольший штраф будет налагаться на водителей, превысивших скорость на 60 и более километров.

— За незначительные нарушения, такие как не включенные фары в дневное время, будет введено наказание в виде предупреждения, а не штрафа, — добавил он.

Алекешев также предупредил, что сотрудники МВД будут внимательно следить за ответственностью работников дорожных организаций. За повторные нарушения в содержании дорог или сооружений будет установлена более строгая ответственность. Штрафы за такие нарушения составят от 15 до 40 МРП в зависимости от типа предпринимательства.