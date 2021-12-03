+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане с 3 декабря будут приостановлены полеты в Египет

3 Декабря 2021 10:41
Поделиться:
В Казахстане с 3 декабря будут приостановлены полеты в Египет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях недопущения появления нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» на территории Республики Казахстан, в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, принято решение с3 декабря текущего года приостановить авиасообщение в Египет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Новости по теме
Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев
В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма Узбекистанцев призвали отметить Новый год в кругу семьи 23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма

Авиасообщение между Казахстаном и Египтом выполнялось авиакомпаниями «Эйр Астана» и «SCAT» из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Костанай и Актобе в г. Шарм-Эль-Шейх.

По информации авиакомпаний на сегодняшний день в Египте находится порядка 2 800 пассажиров - граждан Республики Казахстан.

Вывоз граждан Казахстана из Египта будет осуществляться рейсами авиакомпаний «Air Astana» и «SCAT» с 3 по 10 декабря текущего года.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача № 51 от 30 ноября 2021 года пассажирам, прибывшим из Египта, по прилёту в Республику Казахстан необходимо предъявить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка) независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на семь дней, независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

Для более подробной информации по датам выполнения рейсов пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения туристического пакета или авиабилета.

Подписывайтесь на наш канал:

#Египет   #Коронавирус в мире   #Авиация   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев
В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма
Узбекистанцев призвали отметить Новый год в кругу семьи
23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма
Популярное
1 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Девушка совершила самоубийство в Алматы
4 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
5 Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
6 Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Читайте также
Платные дороги в Казахстане: как оформить годовой абонемент на проезд
В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Девушка совершила самоубийство в Алматы
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив