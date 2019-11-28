В Казахстане с 2025 года введут запрет на использование пластиковых пакетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 2025 года введут запрет на использование пластиковых пакетов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пластик нужно рассматривать, разделяя на две части. Первое – это пластиковые пакеты. Это сегодня одна из самых больших проблем. В нашей стране ежедневно бесплатно раздаются около 15 млн пакетов в магазинах. Они используются всего лишь в течение 20 минут, а затем выбрасываются и попадают на мусорные полигоны», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Для решения этой проблемы, как отметил министр, необходимо работать совместно с аналитиками.

«Если пластиковые пакеты будут не бесплатно раздавать, а продавать хотя бы по 5-10 тенге, то их количество бы уменьшилось на 50-70%. Эту цифру мы не с воздуха взяли. В соседних государствах такая практика имеется. Мы изучили все лучшие практики и считаем, что с 2025 года можно ввести запрет на использование пластиковых пакетов», - добавил Магзум Мирзагалиев.