В Казахстане с 1 января выросли МРП и МЗП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 в стране изменились месячный расчетный показатель, прожиточный минимум и минимальная заработная плата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2020 года в Казахстане применяются новые величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: прожиточный минимум составит 31 183 тенге, минимальная заработная плата – 42 500 тенге, а месячный расчетный показатель – 2 651 тенге.