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В Казахстане с 1 января выросли МРП и МЗП
1 Января 2020 14:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 в стране изменились месячный расчетный показатель, прожиточный минимум и минимальная заработная плата, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 1 января 2020 года в Казахстане применяются новые величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: прожиточный минимум составит 31 183 тенге, минимальная заработная плата – 42 500 тенге, а месячный расчетный показатель – 2 651 тенге.
Ключевые слова: Экономика,
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