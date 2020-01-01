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В Казахстане с 1 января выросли МРП и МЗП

1 Января 2020 14:10
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В Казахстане с 1 января выросли МРП и МЗП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 в стране изменились месячный расчетный показатель, прожиточный минимум и минимальная заработная плата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2020 года в Казахстане применяются новые величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: прожиточный минимум составит 31 183 тенге, минимальная заработная плата – 42 500 тенге, а месячный расчетный показатель – 2 651 тенге.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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