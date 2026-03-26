В Казахстане родственников пациентов начнут уведомлять через новый цифровой сервис

Как отметил Премьер-министр, сегодня в медицинских системах реализованы отдельные элементы информирования пациентов и их законных представителей о получаемых медицинских услугах, фактах госпитализации, назначенных обследованиях и процедурах.

В частности, в мобильном приложении «Damumed» реализован функционал оповещения родственников пациента, находящегося в реанимационном отделении, о состоянии его здоровья по инициативе лечащего врача.

Кроме того, Министерством здравоохранения совместно с разработчиками медицинских информсистем и заинтересованными госорганами прорабатывается вопрос реализации пилотного проекта по внедрению централизованного сервиса информирования родственников пациентов, предусматривающего:

создание единого канала информирования родственников пациентов о статусе госпитализации (нахождение в отделении, реанимации, на операции, перевод в другое отделение и др.);

обеспечение механизмов идентификации и подтверждения полномочий заявителя с использованием государственных информсистем и средств цифровой идентификации;

интеграцию сервиса с медицинскими информсистемами с фиксацией обращений и разграничением доступа к информации;

разработку единых регламентов и стандартов коммуникации медорганизаций с родственниками пациентов.

Реализацию пилотного проекта планируется осуществить на базе медорганизаций отдельных регионов с последующей оценкой результатов и масштабированием на республиканском уровне. Акиматы города Астаны и Алматинской области уже выразили готовность к участию в пилотном проекте.

— Внедрение системного и технологически обеспеченного механизма информирования родственников пациентов позволит снизить нагрузку на медицинский персонал, минимизировать конфликтные ситуации, а также обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере врачебной тайны и защиты персональных данных. Работа в данном направлении будет продолжена и находится на постоянном контроле Правительства, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее Глава государства поручил до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.