РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:21, 26 Март 2026 | GMT +5

    В Казахстане родственников пациентов начнут уведомлять через новый цифровой сервис

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил о планах по внедрению единой системы уведомления родственников о состоянии и статусе госпитализации пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    планшет
    Фото: pexels

    Как отметил Премьер-министр, сегодня в медицинских системах реализованы отдельные элементы информирования пациентов и их законных представителей о получаемых медицинских услугах, фактах госпитализации, назначенных обследованиях и процедурах.

    В частности, в мобильном приложении «Damumed» реализован функционал оповещения родственников пациента, находящегося в реанимационном отделении, о состоянии его здоровья по инициативе лечащего врача.

    Кроме того, Министерством здравоохранения совместно с разработчиками медицинских информсистем и заинтересованными госорганами прорабатывается вопрос реализации пилотного проекта по внедрению централизованного сервиса информирования родственников пациентов, предусматривающего:

    • создание единого канала информирования родственников пациентов о статусе госпитализации (нахождение в отделении, реанимации, на операции, перевод в другое отделение и др.);
    • обеспечение механизмов идентификации и подтверждения полномочий заявителя с использованием государственных информсистем и средств цифровой идентификации;
    • интеграцию сервиса с медицинскими информсистемами с фиксацией обращений и разграничением доступа к информации;
    • разработку единых регламентов и стандартов коммуникации медорганизаций с родственниками пациентов.

    Реализацию пилотного проекта планируется осуществить на базе медорганизаций отдельных регионов с последующей оценкой результатов и масштабированием на республиканском уровне. Акиматы города Астаны и Алматинской области уже выразили готовность к участию в пилотном проекте.

    — Внедрение системного и технологически обеспеченного механизма информирования родственников пациентов позволит снизить нагрузку на медицинский персонал, минимизировать конфликтные ситуации, а также обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере врачебной тайны и защиты персональных данных. Работа в данном направлении будет продолжена и находится на постоянном контроле Правительства, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Напомним, ранее Глава государства поручил до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Больницы Олжас Бектенов Премьер-министр РК Минздрав РК Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают