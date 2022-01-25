В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2 раза с 18 до 38%», - сказала Ажар Гиният.

По данным ведомства, занятость более 50% коечного фонда отмечается в городе Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской. Алматинской и Павлодарской областях.

Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс. Это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «омикрон».