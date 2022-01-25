В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2 раза с 18 до 38%», - сказала Ажар Гиният.
По данным ведомства, занятость более 50% коечного фонда отмечается в городе Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской. Алматинской и Павлодарской областях.
Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане.
Ранее сообщалось, что с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс. Это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «омикрон».
- Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
- Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии
- Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният
- Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК
- Масштабные послабления карантинных мер приняли в Казахстане
- В Казахстане пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в Ashyq
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана