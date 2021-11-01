В Казахстане резко подскочило потребление электроэнергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт·ч — на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7%, до 82,9 млрд кВт·ч (и почти на 12% по Южной зоне). Всего три региона в РК — энергоизбыточные (Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области). Остальные регионы являются энергодефицитными, причём во многих из них потребление превосходит производство многократно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее — в Кызылординской (на 16,5% за год), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Акмолинской (на 14,2%), Туркестанской (на 12,7%) и Алматинской (на 11,4%) областях.

Заметим: подобный рост электропотребления резко превышает прошлогодние показатели. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года рост потребления электроэнергии составлял лишь 1,5%, в 2019-м — 1,6%.

Только за сентябрь текущего года потребление в секторе составило 8,7 млрд кВт·ч — плюс 7,5% к сентябрю 2020-го. Наибольший годовой рост отмечен в Западно-Казахстанской (на 28%), Туркестанской (на 15%) и Акмолинской (на 13%) областях.

Рост потребления электроэнергии в Западно-Казахстанской области связан с увеличением потребления ТОО «Батыс Пауэр» (на 43,4 млн кВт·ч) и ТОО «Батыс Энергоресурсы» (на 7,1 млн кВт·ч). В Туркестанской области рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления следующих потребителей: ТОО «Shymkent Temir» (на 3,2 млн кВт·ч), ТОО «Энергопоток» (на 22,4 млн кВт·ч), ТОО «Энергоснабжение» (на 6,3 млн кВт·ч), ТОО «Югэнергоимпульс» (на 9 млн кВт·ч). В Акмолинской области рост потребления связан с увеличением потребления электроэнергии ТОО «Smart Energy Hub» (на 6,3 млн кВт·ч), ТОО «Астанаэнергосбыт» (на 15,4 млн кВт·ч), АО «Астана-РЭК» (на 4,8 млн кВт·ч), АО «АБ Энерго» (на 18,6 млн кВт·ч), ТОО «Кокшетау Энерго» (на 5,6 млн кВт·ч).

По данным АО «KEGOK», в часы максимальных нагрузок потребление мощности в РК превышало прошлогодние значения более чем на 1500 МВт, из них по Южной зоне — на 400 МВт. При сохранении текущих темпов роста потребления, учитывая необходимость проведения ремонтов на блочных электростанциях, недостаток водных ресурсов АО «Мойнакская ГЭС» (Алматинская область) и нерешённые вопросы с обеспеченностью топливом АО «Жамбылская ГРЭС», дефицит в электроэнергетической системе РК в октябре–декабре может составить порядка 1,7 млрд кВт·ч.

Для подготовки электрических сетей АО «КЕGОС» к осенне-зимнему периоду 2021–2022 запланирован ремонт 614 объектов электросетевого хозяйства на общую сумму в 1,63 млрд тг. К 6 октября 2021 года уже был выполнен ремонт 507 объектов, что составляет 83% от плана года. Отставания от плана нет.

В целом в текущем году в РК планируют провести капитальный и средний ремонт 8 энергоблоков, 48 энергетических котлов, 35 паровых турбин на ТЭС, 4 гидроагрегатов ГЭС и 10 агрегатов на ГТЭС. К 5 октября уже был выполнен ремонт 5 энергоблоков, 29 паровых котлов, 16 паровых турбин на ТЭС, 3 гидроагрегатов на ГЭС и 4 агрегатов на ГТЭС. В ремонте с различной степенью готовности находятся 3 энергоблока, 18 паровых котлов, 17 паровых турбин на ТЭС, 2 гидроагрегата на ГЭС, 2 агрегата на ГТЭС.

Напомним: на основании поручения Президента, данного на расширенном заседании Правительства РК 26 января 2021 года, в стране разрабатывается «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года». Завершение работ по разработке планируется в ноябре текущего года.

В соответствии с системой государственного планирования определены целевые показатели к 2030 году:

• по достижению доли возобновляемых источников энергии в 15%, газовой генерации — в 25%;

• по снижению выбросов парниковых газов на 15% относительно 1990 года;

• по доведению доли альтернативных источников энергии до 30%.

На текущий момент, по итогам 9 месяцев 2021 года, распределение производства электроэнергии выглядит следующим образом: 88,5% приходится на тепловые и газотурбинные электростанции (74 млрд кВт·ч, плюс 9,2% за год), 8,3% — на гидроэлектростанции (6,9 млрд кВт·ч, минус 3,4% за год), 3,2% — на объекты ВИЭ (2,7 млрд кВт·ч, сразу плюс 44% за год). Заметим, доля объектов ВИЭ за год заметно выросла (в аналогичном периоде 2020 года — 2,4%) и в целом в последние годы планомерно увеличивается.

Что касается тарифов на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев цены в секторе поднялись в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январём-сентябрём 2020 года.

Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост тарифов в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад цен для населения на ощутимые 6,8%.

Что касается структуры тарифов в секторе, рассмотрим её на примере Алматы.

Из 19,74 тг за кВт⋅ч более половины (точнее — 51,2%, или 10,11 тг) приходится непосредственно на генерацию энергопроизводящей организации (электростанции).

Ещё 30,9%, или 6,09 тг, приходится на региональные электросетевые компании, обеспечивающие распределение электроэнергии по региональных сетям через энергоснабжающие организации (ЭСО) до потребителя. 4,1%, или 0,8 тг, приходится на сами ЭСО.

7,2%, или 1,41 тг, приходится на передачу и балансирование электроэнергии АО «KEGOC», в функции компании также входят обеспечение и регулирование мощности (0,9% и 5,8%, или 0,18 тг и 1,14 тг, соответственно).

И, наконец, 0,01%, или 0,002 тг, в структуре тарифа приходится на АО «КОРЭМ», отвечающее за организацию и проведение централизованных торгов электрической энергией.