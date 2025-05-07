В Казахстане резко изменились цены на лимоны

— На указанном отрезке времени темпы роста цен, близкие к нынешним, еще не фиксировались. Исключения представляют собой май 2023 года (5%) и октябрь 2024 года (7%). Исходя из этого, можно говорить о том, что сейчас мы являемся свидетелями скачка, хотя все же и менее заметного, чем в недавнем прошлом. В августе 2021 года лимоны прибавляли в цене 10,5% за месяц, а в апреле 2020 года — и вовсе 50,1% (ценовая аномалия наблюдалась на фоне разрыва логистических цепочек из-за начала военного конфликта в Украине), — говорится в сообщении Первого кредитного бюро.

Лимоны дорожают уже девять месяцев подряд, с августа 2024 года. Поначалу темпы были сдержанными, но в октябре, как упоминалось выше, заметно разогнались. Кстати, как раз тогда в Правительстве предупреждали о росте цен на фрукты и овощи, которые не производятся в Казахстане, в том числе лимоны. Причину связывали с динамикой обменного курса.

Уже в апреле СМИ сообщили о том, что из-за неурожая временно прекращает экспорт лимонов Турция. Эта страна в 2024 году выступала вторым по значимости поставщиком лимонов в Казахстан с долей 8,2% (1,8 тыс. тонн). На первом же месте находился Китай — 78,3%, или 21,4 тыс. тонн.

Ранее, Kazinform делился ценами на чай и кофе, консервы, картофель, финики, кумыс с шубатом, баурсаки с шелпеками, творог с сыром и экзотические фрукты в регионах РК.