В Казахстане решают вопрос возвращения домой более 4,5 тысяч казахстанцев, находящихся на отдыхе за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На отдыхе за рубежом находится более 4,5 тысяч казахстанцев. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На отдыхе по путевке на данный момент за рубежом находится 4 556 человек. Основная масса из них находится в Египте - 2 246 человек, в Объединенных Арабских Эмиратах - 573 человек, в Таиланде - 466 человек, в Индии -216 человек, на Мальдивах - 244 человек»,- сказал Уркен Бисакаев.

По его словам, сейчас принимаются меры по своевременному возвращению наших туристов. «Вылет данных туристов осуществлялся двумя казахстанскими авиакомпаниями, это «Эйр Астана» и «Скат». Сейчас обсуждаются технические и финансовые вопросы полетов данных авиакомпаний, именно для возврата туристов. Уже на сегодня рейс «Эйр Астаны», запланированный по направлению Шарм- эль- Шейх вылетел, этим рейсом, по нашим данным, должно вернуться 223 туриста», - уточнил Уркен Бисакаев.



