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    13:05, 31 Май 2021 | GMT +6

    В Казахстане реализованы проекты с иностранным участием на $1,6 млрд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане реализовано более 40 инвестиционных проектов с иностранным участием на общую сумму 1,6 миллиарда долларов США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Можно отметить ввод в эксплуатацию 41 инвестиционного проекта с иностранным участием на общую сумму 1,6 миллиарда долларов с созданием порядка 7 тысяч рабочих мест», - сказал Алмас Айдаров.

    Было отмечено, что среди них такие проекты, как:

    1. строительство нового аэропорта в Туркестанской области - YDA Holding (Турция, 206 млн долларов);

    2. строительство туристско-гостиничного комплекса на территории города Актау - Sembol Construction and Engineering (Турция, 173 млн долларов);

    3. строительство СЭС на 100 МВт в Жамбылской области - Total Eren (Франция, 130 млн долларов);

    4. производство технических газов в Карагандинской области – Linde Group (Германия, 83 млн долларов);

    5. производство автомобилей марки HYUNDAI - Hyundai Trans Kazakhstan (Южная Корея, 58,5 млн долларов);

    6. теплица пятого поколения (2 этап) в Актюбинской области – FoodVentures (Нидерланды, 22,3 млн долларов).

    Ранее он сообщил, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.


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