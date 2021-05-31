В Казахстане реализованы проекты с иностранным участием на $1,6 млрд
«Можно отметить ввод в эксплуатацию 41 инвестиционного проекта с иностранным участием на общую сумму 1,6 миллиарда долларов с созданием порядка 7 тысяч рабочих мест», - сказал Алмас Айдаров.
Было отмечено, что среди них такие проекты, как:
1. строительство нового аэропорта в Туркестанской области - YDA Holding (Турция, 206 млн долларов);
2. строительство туристско-гостиничного комплекса на территории города Актау - Sembol Construction and Engineering (Турция, 173 млн долларов);
3. строительство СЭС на 100 МВт в Жамбылской области - Total Eren (Франция, 130 млн долларов);
4. производство технических газов в Карагандинской области – Linde Group (Германия, 83 млн долларов);
5. производство автомобилей марки HYUNDAI - Hyundai Trans Kazakhstan (Южная Корея, 58,5 млн долларов);
6. теплица пятого поколения (2 этап) в Актюбинской области – FoodVentures (Нидерланды, 22,3 млн долларов).
Ранее он сообщил, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.