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В Казахстане реализаторов угля обяжут выписывать счет-фактуру

5 Октября 2018 01:58 38
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В Казахстане реализаторов угля обяжут выписывать счет-фактуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Со следующего года реализаторов угля обяжут обзавестись кассовыми аппаратами и выписывать счет-фактуру. Об этом на брифинге в Астане сообщил руководитель специализированного управления КГД МФ РК Шафкат Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет государственных доходов проводит работу по борьбе с необоснованным увеличением цен на уголь. Для этих целей ориентировочно в следующем году все налогоплательщики, реализующие уголь, будут обязаны выписывать счет-фактуру в электронной форме, вне зависимости от их регистрации плательщика НДС», - сказал Шафкат Кудабаев.

По его словам, на сегодня прорабатывается вопрос законодательного закрепления такой обязанности.

«Кроме того, будет внедрен «виртуальный склад», благодаря которому мы будем отслеживать движение угля и выявлять тех лиц, которые закупают с борта, с карьера и не платят налоги, и принимать соответствующие меры, чтобы они встали на налоговый учет и вышли из теневого сектора», - пояснил Шафкат Кудабаев.

Он также добавил, что по итогам будут приниматься дальнейшие меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

 

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Ключевые слова: Минфин РК, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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