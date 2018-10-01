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В Казахстане реализаторов угля обяжут выписывать счет-фактуру
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Со следующего года реализаторов угля обяжут обзавестись кассовыми аппаратами и выписывать счет-фактуру. Об этом на брифинге в Астане сообщил руководитель специализированного управления КГД МФ РК Шафкат Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Комитет государственных доходов проводит работу по борьбе с необоснованным увеличением цен на уголь. Для этих целей ориентировочно в следующем году все налогоплательщики, реализующие уголь, будут обязаны выписывать счет-фактуру в электронной форме, вне зависимости от их регистрации плательщика НДС», - сказал Шафкат Кудабаев.
По его словам, на сегодня прорабатывается вопрос законодательного закрепления такой обязанности.
«Кроме того, будет внедрен «виртуальный склад», благодаря которому мы будем отслеживать движение угля и выявлять тех лиц, которые закупают с борта, с карьера и не платят налоги, и принимать соответствующие меры, чтобы они встали на налоговый учет и вышли из теневого сектора», - пояснил Шафкат Кудабаев.
Он также добавил, что по итогам будут приниматься дальнейшие меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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