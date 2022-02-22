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В Казахстане развивается сотрудничество операторов связи и образовательных учреждений

22 Февраля 2022 17:00
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В Казахстане развивается сотрудничество операторов связи и образовательных учреждений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лабораторию по разработке открытых стандартов сетей сотовой связи откроют в Казахстане. Об этом договорились АО «Транстелеком» и Astana IT University, передает МИА «Казинформ».

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Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках документа они будут обмениваться информацией и проводить испытания. Кроме того, партнеры будут оказывать содействие в развитии человеческого капитала, организовывать совместные форумы, семинары и конференции, направленные на развитие телеком-индустрии. К тому же, студенты AITU получат возможность проходить стажировку и практику на базе АО «Транстелеком».

«Мы очень хотим, чтобы развитие телекоммуникаций в Казахстане было построено на инновациях. И рады, что вы поддерживаете нас. Верю, что наше сотрудничество будет плодотворным», - отметил во время встречи ректор Astana IT University Дархан Ахмед-Заки .

«Я тоже верю в то, что нас ждет продуктивный год. Перед нами стоят большие задачи, и мы должны их реализовать. Мы готовы предоставить вам свою площадку. Как вы знаете, у нас функционирует 9 ДАТА-центров. Есть новое серверное оборудование. Имеется большое пространство, чтобы пилотировать наши совместные проекты», - подчеркнул заместитель председателя правления АО «Транстелеком» Ерлан Минавар .



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#Связь, ТВ, IT   #Цифровой Казахстан  
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