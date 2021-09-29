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    16:18, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане разрешили офлайн-брифинги и пресс-конференции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 60%, уровень летальности – на 80%. Отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 32%.

    В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией принято решение проведении брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований.

    Так, на базе Службы центральных коммуникаций при Президенте РК и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в офлайн-формате представители СМИ, имеющие «зеленый» статус в приложении «ASHYQ».

    В ходе заседания комиссии были заслушаны доклады о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах страны и уровне вакцинации граждан. Заместитель Премьер-Министра поручил регионам не снижать темпы иммунизации.

    Вместе с тем, МВК было принято решение исключить на 2 недели 12 тыс. недобросовестных участников «Ashyq», не проверяющих статус посетителей.

    Завершая заседания межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.

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