В Казахстане разработают закон «О биологической безопасности»
«В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышения их антитеррористической устойчивости. В связи с чем в 2021 году нам предстоит разработать Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», - сказал Алексей Цой.
Кроме того, по словам министра, в рамках реализации этого закона для совершенствования системы контроля будут внесены поправки в 38 НПА в части развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, реагирования на угрозы и риски.
«В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля. Для повышения кадрового потенциала санитарно-эпидемиологической службы совершенствуется система переподготовки и повышения квалификации. Цифровизация службы будет завершена до 2025 года», - добавил Алексей Цой.
Было отмечено, что для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы в период с 2022-2024 годов будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений комитета. Запланировано строительство новых зданий 3-х лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. Будет произведен закуп 64 единиц автотранспорта для территориальных подразделений комитета.