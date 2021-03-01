В Казахстане разработают закон «О биологической безопасности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышения их антитеррористической устойчивости. В связи с чем в 2021 году нам предстоит разработать Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», - сказал Алексей Цой.

Кроме того, по словам министра, в рамках реализации этого закона для совершенствования системы контроля будут внесены поправки в 38 НПА в части развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, реагирования на угрозы и риски.

«В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля. Для повышения кадрового потенциала санитарно-эпидемиологической службы совершенствуется система переподготовки и повышения квалификации. Цифровизация службы будет завершена до 2025 года», - добавил Алексей Цой.

Было отмечено, что для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы в период с 2022-2024 годов будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений комитета. Запланировано строительство новых зданий 3-х лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. Будет произведен закуп 64 единиц автотранспорта для территориальных подразделений комитета.