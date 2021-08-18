В Казахстане разработают рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Республику Казахстан Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (АСПИР), Агентство стратегических инициатив Российской Федерации (АСИ) совместно с Администрацией Международного финансового центра «Астана» (АМФЦА) и Платформа НТИ подписали Соглашение о сотрудничестве в области совершенствования инвестиционного климата и развития институциональной среды, цифрового и технологического развития, наращивания человеческого потенциала в сферах предпринимательства и государственного управления; реализации проектов и инициатив, направленных на развитие регионов, сохранение экологии и адаптацию к изменению климата («зеленая экономика»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Подписи на документе поставили генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, председатель АСПИР Кайрат Келимбетов, председатель правления АМФЦА Ернур Рысмагамбетов и генеральный директор Платформы НТИ Дмитрий Песков.

В целях реализации пунктов Соглашения планируется создание совместного Офиса Стратегических Инициатив, в состав которого войдут представители Сторон, задачей которого будет создание и масштабирование совместных проектов развития.

В рамках Соглашения будет спроектирован и проведен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана с учетом опыта АСИ в создании аналогичного рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах.

«Рейтинг мотивирует управленческие команды к постоянным изменениям. Надеюсь, что этот опыт будет полезен нашим коллегам. Вместе мы продолжим работу в этом направлении» - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«Подписание Соглашения раскрывает для нас большие возможности для совместной разработки и продвижения проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан. Успешная реализация совместных инициатив по развитию образования, технологий, инвестиционного климата, туризма и экологии двух стран окажут значительное влияние на развитие всего региона в целом», - отметил председатель АСПИР Кайрат Келимбетов.

Со своей стороны АМФЦА будет информировать об инвестиционных возможностях и системе государственной поддержки иностранных инвесторов в Республике Казахстан, а также о новых перспективных направлениях сотрудничества, в том числе в части продуктов и услуг, предоставляемых Международным финансовым центром «Астана».

Платформа НТИ окажет содействие в проектировании совместных программ в сфере образования, беспилотного транспорта, экологического мониторинга, медицины и др. областях, а также программ подготовки и переподготовки людей для работы с большими данными.

Справочная информация:

Агентство по стратегическому планированию и реформам - центральное звено в системе государственного планирования Республики Казахстан. Агентство осуществляет руководство в области стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения реформ.

Агентство стратегических инициатив - оказывает содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

