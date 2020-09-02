В Казахстане разработают новый механизм доступа к дополнительному образованию детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен присоединиться к третьему факультативному протоколу конвенции ООН о правах ребенка. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2022 году будет проведена работа по присоединению к тертьему факультативному протоколу конвенции ООН о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщения», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН также сообщил, что для обеспечения занятости детей и доступа к дополнительному образованию будет разработан новый механизм через размещение государственного заказа.

«Продолжится работа по увеличению охвата школьников массовыми видами спорта. Предусмотрено строительство спортзалов в школах с количеством учащихся 150 человек и выше. Будут развиваться спортивные лиги по национальным и массовым видам спорта», - добавил Асхат Аймагамбетов.



