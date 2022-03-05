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    22:00, 04 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане разработают меры господдержки бизнеса, включая компенсацию потерь

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет разработано целое меню мер государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов в ходе прямого эфира о работе оперативного штаба по антикризисным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не только «пожарные вопросы» хотим, но вот сейчас и системные. Нам важно, чтобы мы все-таки имели конкретные предложения, в том числе от бизнеса. Могу всем точно сказать, что мы не сидим сложа руки и уже готовим эти предложения. Мы будем отстаивать, мы будем готовить целое меню мер», – сказал Р.Баталов, отвечая на вопросы предпринимателей, касающихся налоговых каникул и отсрочек выплаты кредитов.

    Также Р.Баталов пояснил, что в работе оперативного штаба задействована вся инфраструктура Палаты. Потому что сейчас нужно отложить различные организационные вопросы, поскольку множество предпринимателей испытывают значительные трудности в связи со вступлением в действие антироссийских санкций. В частности, у многих задерживается прохождение грузов через границу. Нужно, в первую очередь, решать такие вопросы.

    Р.Баталов подчеркнул, что в работе оперативного штаба участвуют не только депутаты Парламента и министры, но и сам Премьер-Министр.

    «Мы сейчас решаем «горящие» вопросы. Но, в ближайшие недели мы поставим вопросы о компенсации потерь для бизнеса», – сказал Р.Баталов.

    По его словам, компенсация потерь может включать в себя субсидирование процентной ставки, которое практиковалось и до сих пор, а также выплата небольших сумм микропредприятиям – кроме выплат средним и крупным предприятиям по действующим программам, гарантирование кредитов, компенсацию потерь по курсу тенге и другие меры.


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