В Казахстане разработают меры господдержки бизнеса, включая компенсацию потерь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет разработано целое меню мер государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов в ходе прямого эфира о работе оперативного штаба по антикризисным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не только «пожарные вопросы» хотим, но вот сейчас и системные. Нам важно, чтобы мы все-таки имели конкретные предложения, в том числе от бизнеса. Могу всем точно сказать, что мы не сидим сложа руки и уже готовим эти предложения. Мы будем отстаивать, мы будем готовить целое меню мер», – сказал Р.Баталов, отвечая на вопросы предпринимателей, касающихся налоговых каникул и отсрочек выплаты кредитов.

Также Р.Баталов пояснил, что в работе оперативного штаба задействована вся инфраструктура Палаты. Потому что сейчас нужно отложить различные организационные вопросы, поскольку множество предпринимателей испытывают значительные трудности в связи со вступлением в действие антироссийских санкций. В частности, у многих задерживается прохождение грузов через границу. Нужно, в первую очередь, решать такие вопросы.

Р.Баталов подчеркнул, что в работе оперативного штаба участвуют не только депутаты Парламента и министры, но и сам Премьер-Министр.

«Мы сейчас решаем «горящие» вопросы. Но, в ближайшие недели мы поставим вопросы о компенсации потерь для бизнеса», – сказал Р.Баталов.

По его словам, компенсация потерь может включать в себя субсидирование процентной ставки, которое практиковалось и до сих пор, а также выплата небольших сумм микропредприятиям – кроме выплат средним и крупным предприятиям по действующим программам, гарантирование кредитов, компенсацию потерь по курсу тенге и другие меры.