В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова прошло совещание по вопросам развития ядерной медицины с участием государственных, частных структур и ведущих специалистов отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Вице-Премьером были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив ядерной медицины в Казахстане.
С докладом выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ–центр): в г. Нур-Султан – 2, в Алматы – 1 и в Семее – 1.
Заместитель Премьер-Министра отметил, что, в рамках направления «Высокоэффективная ранняя диагностика» Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще 4-х ПЭТ-центров в городах Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Караганда.
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.
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