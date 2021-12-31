+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины

31 Декабря 2021 12:33
Поделиться:
В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова прошло совещание по вопросам развития ядерной медицины с участием государственных, частных структур и ведущих специалистов отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Новости по теме
Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году
Франция: больницам не хватает врачей и медсестер Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае

Вице-Премьером были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив ядерной медицины в Казахстане.

С докладом выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ–центр): в г. Нур-Султан – 2, в Алматы – 1 и в Семее – 1.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что, в рамках направления «Высокоэффективная ранняя диагностика» Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще 4-х ПЭТ-центров в городах Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Караганда.

По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Наука   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году
Франция: больницам не хватает врачей и медсестер
Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
3 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
6 Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Читайте также
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Алмаз Шарман: Глобальное распространение омикрона - вопрос времени
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
ЕС: ковид бьёт рекорды
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив