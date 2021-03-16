В Казахстане разработаны новые правила формирования образовательного госзаказа в колледжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны новые правила формирования и распределения госзаказа в сфере технического и профессионального образования. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций. Приказ сейчас уже находится на регистрации в Министерстве юстиции», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

Вице-министр также остановилась на вопросе предоставления самостоятельности колледжам.

«В условиях развития мировой экономики и в целом повышения значимости качества человеческого капитала в социально экономическом развитии страны министерство ставит задачу обеспечения нашей молодежи ключевыми навыками и компетенциями в колледжах страны. На сегодня мы сделали первые шаги в предоставлении академической самостоятельности колледжам, что, несомненно, повысит качество образовательных программ», - подчеркнула Бибигуль Асылова.