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    11:50, 16 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане разработаны новые правила формирования образовательного госзаказа в колледжах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны новые правила формирования и распределения госзаказа в сфере технического и профессионального образования. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций. Приказ сейчас уже находится на регистрации в Министерстве юстиции», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    Вице-министр также остановилась на вопросе предоставления самостоятельности колледжам.

    «В условиях развития мировой экономики и в целом повышения значимости качества человеческого капитала в социально экономическом развитии страны министерство ставит задачу обеспечения нашей молодежи ключевыми навыками и компетенциями в колледжах страны. На сегодня мы сделали первые шаги в предоставлении академической самостоятельности колледжам, что, несомненно, повысит качество образовательных программ», - подчеркнула Бибигуль Асылова.


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