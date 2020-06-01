В Казахстане разработаны алгоритмы работы туристских объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проведено селекторное совещание с участием руководства министерств, НПП «Атамекен» и акиматов регионов по вопросам возобновления туристического сезона в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

На совещании было отмечено, что Правительством оказана существенная государственная поддержка отрасли в условиях чрезвычайного положения в части освобождения от налога на имущество, уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда и другое.

Также на законодательном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли:

- возмещение до 10% от суммы инвестиций при строительстве, реконструкции и оснащении туристских объектов и предоставление преференций;

- субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста;

- возмещение авиакомпаниям 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам;

- возмещение 25% затрат субъектов предпринимательства по строительству и содержанию объектов придорожного сервиса;

- возмещение 25% затрат туроператоров и турагентств по приобретению транспортных средств туристского класса.

В рамках Госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы из республиканского бюджета было профинансировано подведение инфраструктуры к 44 туристическим проектам на 51,5 млрд тенге, что является рекордным уровнем поддержки отрасли.

На совещании было доложено о полной готовности возобновления туристского сезона в Казахстане: разработаны алгоритмы работы туристских объектов, запущены авиамаршруты, железнодорожные и автобусные перевозки пассажиров.

По итогам совещания Е. Тугжанов поручил акиматам регионов провести оперативную работу по выдаче актов готовности туристических объектов, разработке новых туристических маршрутов и пакетов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в сферу.

Напомним, что Правительство разработало пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности и приняло Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. C 13 мая возобновлены внутренние авиарейсы еще с 7 городами страны. С 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау.

Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.



