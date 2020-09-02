В Казахстане разработан законопроект о защите животных
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан законопроект о защите животных. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается Закона о защите животных. Законопроект разработан. В ближайшее время будет внесен в Мажилис Парламента. И на площадке Парламента начнется обсуждение с общественностью», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законопроект о защите животных.
«Правительству совместно с гражданским сектором предстоит также разработать законопроект о защите животных. Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке», - сказал в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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