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    17:21, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане разработали приложение «Ashyq» для контроля и анализа эпидситуации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК (МЗ) разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «МЦРИАП, министерство здравоохранения совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (spa-центры, фитнес центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы», - поясняют в пресс-службе.

    Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

    Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

    Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

    Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

    «Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности.

    Проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения «Ashyq» по всей территории Республики Казахстан, для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и т.д.). На данный момент мобильное приложение «Ashyq» доступно для скачивания», - добавляют в министерстве.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 февраля, в «красной зоне» находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.


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