В Казахстане разработали нормативы по установке вдоль трасс заправок для электромобилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали нормативы по установке вдоль трасс станций по заправке электромобилей. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь как раз предусматривается нормативно-правовые акты, которые будут касаться при строительстве автомобильных дорог установки станций по заправке электромобилей. Эти нормы как раз предусматриваются в этом законопроекте», - сказал Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта по вопросам энергосбережения в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».