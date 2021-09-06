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В Казахстане разрабатываются правила отбора и финансирования научных организаций

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
6 Сентября 2021, 16:15
В Казахстане разрабатываются правила отбора и финансирования научных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатываются правила отбора и финансирования научных организаций. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций генеральный председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть также вопрос финансирования научно-исследовательских институтов. Это, в первую очередь, касается социально-гуманитарных исследований. То есть, возможности коммерциализации научных исследований в области языкознания, культуры, литературы, философии, археологии. В этой области мало исследовательских проектов, но она имеет большое значение для будущего страны, сохранения единства нации и ее развития. Поэтому, эти отрасли требуют прямой государственной поддержки. В прошлом году на заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил внедрить порядок прямого финансирования научно-исследовательских институтов. Но этот вопрос нельзя решить без изменения законодательства о науке», – сказала Ж. Курмангалиева.

По ее словам, в настоящее время начата разработка правил отбора и финансирования научных организаций. Эти правила будут ясными и прозрачными. В этой работе будет участвовать научное сообщество.

Также Ж. Курмангалиева сообщила, что теперь срок грантового финансирования научных исследований увеличен до 5 лет.


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