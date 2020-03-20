В Казахстане разрабатывают вакцину против коронавируса COVID19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Министерства образования и науки Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

«В наших организациях накоплен достаточный опыт, имеются современная научная база и высококвалифицированный персонал, позволяющие решать задачи, связанные с разработкой технологий изготовления, испытанием и обеспечением страны отечественными препаратами, не уступающими по эффективности зарубежным аналогам», – отметили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК

Так, в конце января, учеными Национального центра биотехнологий в течение 6 дней была разработана надежная высокочувствительная тест-система, позволившая оперативно выявлять случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Эффективность и высокая чувствительность казахстанской тест-системы подтверждена при сравнении с полученными российскими и китайскими диагностикумами.

«Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности» Комитета науки МОН (п.Отар Жамбылской области) были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппа. За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работ в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными НИИПББ разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе, 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. В этом институте имеется уникальная база генетической библиотеки вирусов.

В рамках программы по разработке вакцины будут созданы 5 кандидатных вакцин на основе использования самых передовых биотехнологических и генно-инженерных методов. Подобные технологии используются мировыми лидерами в сфере производства вакцин. Из пяти видов кандидатных вакцин будет выбрана наиболее эффективная и технологичная вакцина для проведения клинических испытаний.

Многие страны мира также объявили о разработке собственной вакцины, однако, все эти разработки потребуют клинических испытаний и будут завершены не ранее, чем через год. До получения вакцины крайне важно не допустить лавинообразного распространения вируса COVID-19. А это зависит не только от принимаемых государством мер, но и от каждого человека. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендованные меры профилактики», - добавили в НИИ.

С вопросами СМИ могут обратиться к генеральным директорам НИИ:

Раманкулов Ерлан Мирхайдаровия +77770111525 (г.Нур-Султан)

Закарья Кунсулу Дальтоновна +77015364781 (п. Отар Жамбылской обл)