РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    В Казахстане разрабатывают требования к дистанционному обучению

    None
    АСТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный стандарт будет разрабатываться на основе актуальной версии международного стандарта ISO 29994:2021, что позволит привнести международные передовые практики в сферу онлайн-образования в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Казахстан стремится внести существенный вклад в развитие сферы онлайн-образования путем разработки национального стандарта СТ РК «Услуги в области образования и обучения. Требования к дистанционному обучению».

    Дистанционное обучение предлагает гибкость и адаптивность к потребностям каждого ученика, а также удобный доступ к учебным материалам из любой точки мира и в любое время.

    «Основная цель национального стандарта заключается не в простом воспроизведении уроков в интернете, а в максимальном использовании возможностей, которые предоставляют новейшие технологии. Новый стандарт будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере», - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.

    Национальный стандарт будет разрабатываться на основе актуальной версии международного стандарта ISO 29994:2021, что позволит привнести международные передовые практики в сферу онлайн-образования в Казахстане.


    Теги:
    Общество Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!