В Казахстане разрабатывают требования к дистанционному обучению

АСТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный стандарт будет разрабатываться на основе актуальной версии международного стандарта ISO 29994:2021, что позволит привнести международные передовые практики в сферу онлайн-образования в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

Казахстан стремится внести существенный вклад в развитие сферы онлайн-образования путем разработки национального стандарта СТ РК «Услуги в области образования и обучения. Требования к дистанционному обучению».

Дистанционное обучение предлагает гибкость и адаптивность к потребностям каждого ученика, а также удобный доступ к учебным материалам из любой точки мира и в любое время.

«Основная цель национального стандарта заключается не в простом воспроизведении уроков в интернете, а в максимальном использовании возможностей, которые предоставляют новейшие технологии. Новый стандарт будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере», - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.

Национальный стандарт будет разрабатываться на основе актуальной версии международного стандарта ISO 29994:2021, что позволит привнести международные передовые практики в сферу онлайн-образования в Казахстане.