В Казахстане разрабатывают новый Социальный кодекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатывается концепция Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством разрабатывается концепция Социального кодекса РК. Она будет принята в 2022 году, а сам Кодекс планируем принять в 2023 году. Одним из главных новшеств Социального кодекса будет отдельная глава по совершенствованию социальной службы и оказанию специальных социальных услуг», - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, выступая на заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

По его словам, модель социальной службы будет модернизирована.

«Вводятся аккредитация, аттестация социальных работников, новая модель подушевого финансирования, будет повышен статус социальных работников и многое другое», – заключил Акмади Сарбасов.