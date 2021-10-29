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    18:06, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане разрабатывают новый Социальный кодекс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатывается концепция Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством разрабатывается концепция Социального кодекса РК. Она будет принята в 2022 году, а сам Кодекс планируем принять в 2023 году. Одним из главных новшеств Социального кодекса будет отдельная глава по совершенствованию социальной службы и оказанию специальных социальных услуг», - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, выступая на заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

    По его словам, модель социальной службы будет модернизирована.

    «Вводятся аккредитация, аттестация социальных работников, новая модель подушевого финансирования, будет повышен статус социальных работников и многое другое», – заключил Акмади Сарбасов.

    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Общество
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