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    18:53, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане разрабатывают методику ведения пациентов после COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие заболевания были выявлены у пациентов, переболевших коронавирусом, рассказала заведующая отделением приемного покоя НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Айнур Тауекелова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У 287 выявлено иммунодефицитное состояние, на основании иммуноферментных анализов и полимеразной цепной реакции. Хочется уточнить, что у 20 пациентов сохранялась активность цитомегаловируса, вируса простого герпеса и вируса экштен-барра, что является негативным фактором риска для клинического исхода после инфекции COVID-19», - сказала Айнур Тауекелова на брифинге в СЦК.

    Также, по ее словам, у пациентов наблюдался дефицит витамина D, витамина B 12, фолиевой кислоты.

    «Когнитивные нарушения выявлены у 190 пациентов – патологии сердечно-сосудистой системы, в частности, впервые выявлена артериальная гипертензия у 20 пациентов и резистентность крайне подобранной гипотензивной терапии наблюдалась у 135 пациентов. Эндокринная патология, впервые выявлен сахарный диабет у двух пациентов, декомпенсация сахарного диабета у 13 пациентов и были также нарушения щитовидной железы у 40 пациентов, патологии дыхательной системы. Были также нарушения органов брюшной полости и почек», - добавила Айнур Тауекелова.

    Медик сообщила, что по результатам этого обследования сейчас на базе НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» проводится разработка методических рекомендаций по ведению пациентов после коронавирусной инфекции лонгковида и постковидного синдрома.

    Ранее она сообщила, что 24 ноября 2020 года на базе Национального кардиохирургического центра был создан первый в стране постковидный центр как пилотный проект.


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