В Казахстане разрабатывается проект закона «О промышленной политике»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается проект Концепции законопроекта «О промышленной политике». Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день идет разработка проекта Концепции законопроекта «О промышленной политике». Проект на стадии обсуждения с отраслевыми ассоциациями, промышленными предприятиями и заинтересованными госорганами», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В законопроекте, по его словам, предусмотрены меры по расширению инструментария мер поддержки, по осуществлению гарантированного закупа со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей.

«Концепция будет принята до конца года», - заключил министр.



