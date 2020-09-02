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В Казахстане разрабатывается проект закона «О промышленной политике»

2 Сентября 2020 10:14
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В Казахстане разрабатывается проект закона «О промышленной политике»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается проект Концепции законопроекта «О промышленной политике». Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день идет разработка проекта Концепции законопроекта «О промышленной политике». Проект на стадии обсуждения с отраслевыми ассоциациями, промышленными предприятиями и заинтересованными госорганами», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В законопроекте, по его словам, предусмотрены меры по расширению инструментария мер поддержки, по осуществлению гарантированного закупа со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей.

«Концепция будет принята до конца года», - заключил министр.



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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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