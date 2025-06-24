РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане разыскиваемых лиц выявляют с помощью технологий ИИ — Генпрокуратура

    Как именно используются искусственный интеллект и технологии big data в работе органов прокуратуры? На этот вопрос ответил заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане разыскиваемых лиц выявляют с помощью технологий ИИ — Генпрокуратура
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Мы реализуем пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Его основная цель — своевременное выявление преступлений и их предотвращение. В ряде городских камер уже установлена система с элементами искусственного интеллекта. В тех местах, где видеонаблюдение отсутствует, используются беспилотные летательные аппараты — дроны, которые также оснащаются интеллектуальными системами, — рассказал Жандос Умиралиев.

    По его словам, внедрённая система способна автоматически распознавать хулиганские действия, драки, а также людей, держащих в руках оружие. При обнаружении подобных ситуаций система незамедлительно передаёт сигнал правоохранительным органам.

    — База данных лиц, находящихся в розыске, состоящих на учёте в службе пробации или находящихся под домашним арестом, была полностью оцифрована и интегрирована в систему искусственного интеллекта. Если кто-либо из этих лиц появляется на улице, система сразу подаёт сигнал, — пояснил заместитель Генерального прокурора.

    Напомним, в апреле заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев также высказывался по поводу работы с подозреваемыми, находящимися в розыске.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право ИИ
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают