В Казахстане разыскиваемых лиц выявляют с помощью технологий ИИ — Генпрокуратура

— Мы реализуем пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Его основная цель — своевременное выявление преступлений и их предотвращение. В ряде городских камер уже установлена система с элементами искусственного интеллекта. В тех местах, где видеонаблюдение отсутствует, используются беспилотные летательные аппараты — дроны, которые также оснащаются интеллектуальными системами, — рассказал Жандос Умиралиев.

По его словам, внедрённая система способна автоматически распознавать хулиганские действия, драки, а также людей, держащих в руках оружие. При обнаружении подобных ситуаций система незамедлительно передаёт сигнал правоохранительным органам.

— База данных лиц, находящихся в розыске, состоящих на учёте в службе пробации или находящихся под домашним арестом, была полностью оцифрована и интегрирована в систему искусственного интеллекта. Если кто-либо из этих лиц появляется на улице, система сразу подаёт сигнал, — пояснил заместитель Генерального прокурора.

Напомним, в апреле заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев также высказывался по поводу работы с подозреваемыми, находящимися в розыске.