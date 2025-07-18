В Казахстане растет спрос на курсы повышения квалификации для дорожников

Только за первое полугодие 2025 года обучение на базе АО «КаздорНИИ» прошли 257 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года — 247. Рост хоть и незначительный, но стабильный, а значит, потребность в качественном переобучении в отрасли сохраняется.

Климатические изменения, внедрение новых и инновационных технологий, обновление стандартов — все это требует от дорожных специалистов регулярного обновления знаний. Спрос на обучение формируется со стороны как самих компаний, так и инженеров, сталкивающихся с новыми задачами на объектах. Все чаще повышение квалификации становится частью внутренней кадровой политики, особенно в крупных подрядных организациях.

Фото: КаздорНИИ

Программы, разработанные в Центре развития компетенций АО «КаздорНИИ», ориентированы на практику. После теоретической части участники переходят к лабораторным занятиям — работают с реальными образцами материалов, учатся выявлять отклонения и контролировать качество. Финальный этап — выезд на действующие участки дорог, где можно увидеть, как технологии применяются на практике, в реальных условиях, с реальными рисками.

— К нам приходят специалисты, которые уже имеют опыт в отрасли. Но даже они признают: когда ты своими руками проводишь испытания, а потом выезжаешь на объект и видишь, как это работает вживую, восприятие знаний меняется. Появляется понимание не только «как», но и «зачем», — рассказали в «КаздорНИИ».

Общее количество курсов в Центре превышает 35. Тематика охватывает практически все направления: от контроля качества и сметного дела до обследования мостов и безопасности дорожного движения. Обучение доступно в очном и дистанционном формате, а также выездное, когда тьюторы сами приезжают в регионы по заявке.

Фото: КаздорНИИ

В 2024 году обучение в АО «КаздорНИИ» прошли порядка 600 специалистов. Если сохранятся текущие темпы, этот показатель может быть превышен уже к концу года. В условиях масштабного обновления инфраструктуры и ужесточения стандартов качества, такой формат профессиональной подготовки становится все более востребованным не как формальность, а как необходимый элемент устойчивой отрасли.

Напомним, в текущем месяце в Казахстане вступили в силу изменения в закон «Об автомобильных дорогах», согласно которым для всех работников дорожной отрасли вводится обязательное повышение квалификации. Новые требования направлены на развитие профессионального потенциала специалистов, устранение дефицита кадров и повышение качества автомобильной инфраструктуры страны.