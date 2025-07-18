В Казахстане растет спрос на курсы повышения квалификации для дорожников
В Казахстане фиксируется устойчивый рост интереса к программам повышения квалификации среди специалистов автодорожной отрасли, передает агентство Kazinform.
Только за первое полугодие 2025 года обучение на базе АО «КаздорНИИ» прошли 257 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года — 247. Рост хоть и незначительный, но стабильный, а значит, потребность в качественном переобучении в отрасли сохраняется.
Климатические изменения, внедрение новых и инновационных технологий, обновление стандартов — все это требует от дорожных специалистов регулярного обновления знаний. Спрос на обучение формируется со стороны как самих компаний, так и инженеров, сталкивающихся с новыми задачами на объектах. Все чаще повышение квалификации становится частью внутренней кадровой политики, особенно в крупных подрядных организациях.
Программы, разработанные в Центре развития компетенций АО «КаздорНИИ», ориентированы на практику. После теоретической части участники переходят к лабораторным занятиям — работают с реальными образцами материалов, учатся выявлять отклонения и контролировать качество. Финальный этап — выезд на действующие участки дорог, где можно увидеть, как технологии применяются на практике, в реальных условиях, с реальными рисками.
— К нам приходят специалисты, которые уже имеют опыт в отрасли. Но даже они признают: когда ты своими руками проводишь испытания, а потом выезжаешь на объект и видишь, как это работает вживую, восприятие знаний меняется. Появляется понимание не только «как», но и «зачем», — рассказали в «КаздорНИИ».
Общее количество курсов в Центре превышает 35. Тематика охватывает практически все направления: от контроля качества и сметного дела до обследования мостов и безопасности дорожного движения. Обучение доступно в очном и дистанционном формате, а также выездное, когда тьюторы сами приезжают в регионы по заявке.
В 2024 году обучение в АО «КаздорНИИ» прошли порядка 600 специалистов. Если сохранятся текущие темпы, этот показатель может быть превышен уже к концу года. В условиях масштабного обновления инфраструктуры и ужесточения стандартов качества, такой формат профессиональной подготовки становится все более востребованным не как формальность, а как необходимый элемент устойчивой отрасли.
Напомним, в текущем месяце в Казахстане вступили в силу изменения в закон «Об автомобильных дорогах», согласно которым для всех работников дорожной отрасли вводится обязательное повышение квалификации. Новые требования направлены на развитие профессионального потенциала специалистов, устранение дефицита кадров и повышение качества автомобильной инфраструктуры страны.