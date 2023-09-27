В Казахстане растет количество сейсмоопасных зон

Западные регионы Казахстана становятся не безопасными с точки зрения сейсмологии. Об этом заявил депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защиты депутат заявил, что на сегодня с точки зрения сейсмологии опасность представляют не только город Алматы и Алматинская область. Кроме того, сейсмологически опасны территории Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областей. После интенсивной добычи нефти в этих регионах на земельном слое образовались пустоты. Любое естественное землетрясение может перерасти в техногенный толчок.

В этой связи он отметил, что этот вопрос очень важен и ситуация может стать опасной на местах интенсивной разработки нефтегазовых месторождений.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что в стране есть Институт сейсмологии, ученые создали соответствующую карту.