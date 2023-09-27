РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане растет количество сейсмоопасных зон

    RMNT.RU
    Фото: RMNT.RU

    Западные регионы Казахстана становятся не безопасными с точки зрения сейсмологии. Об этом заявил депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защиты депутат заявил, что на сегодня с точки зрения сейсмологии опасность представляют не только город Алматы и Алматинская область. Кроме того, сейсмологически опасны территории Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областей. После интенсивной добычи нефти в этих регионах на земельном слое образовались пустоты. Любое естественное землетрясение может перерасти в техногенный толчок.

    В этой связи он отметил, что этот вопрос очень важен и ситуация может стать опасной на местах интенсивной разработки нефтегазовых месторождений.

    В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что в стране есть Институт сейсмологии, ученые создали соответствующую карту.

    - На территории города Алматы эта работа завершена. Карта передана местному органу, занимающемуся строительством. Сейчас работа в этом направлении ведется в восточном регионе. Кроме того, специалисты Института посетят западные регионы страны и проведут масштабное исследования. Действительно, в этих областях из-за разработки нефтегазовых месторождений образуются пустоты в слоях земли. Поэтому сейсмическая ситуация сложна и в западных регионах. В частности, мы будем держать ситуацию на месторождениях под контролем, - заверил министр.

    Теги:
    Землетрясение МЧС
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    02:16, 30 Сентябрь 2023
    Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!