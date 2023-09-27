В Казахстане растет количество сейсмоопасных зон
Западные регионы Казахстана становятся не безопасными с точки зрения сейсмологии. Об этом заявил депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защиты депутат заявил, что на сегодня с точки зрения сейсмологии опасность представляют не только город Алматы и Алматинская область. Кроме того, сейсмологически опасны территории Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областей. После интенсивной добычи нефти в этих регионах на земельном слое образовались пустоты. Любое естественное землетрясение может перерасти в техногенный толчок.
В этой связи он отметил, что этот вопрос очень важен и ситуация может стать опасной на местах интенсивной разработки нефтегазовых месторождений.
В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что в стране есть Институт сейсмологии, ученые создали соответствующую карту.
- На территории города Алматы эта работа завершена. Карта передана местному органу, занимающемуся строительством. Сейчас работа в этом направлении ведется в восточном регионе. Кроме того, специалисты Института посетят западные регионы страны и проведут масштабное исследования. Действительно, в этих областях из-за разработки нефтегазовых месторождений образуются пустоты в слоях земли. Поэтому сейсмическая ситуация сложна и в западных регионах. В частности, мы будем держать ситуацию на месторождениях под контролем, - заверил министр.