В Казахстане растет число контейнерных перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных. Об этом сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем продолжить вот эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.

Товары, по его словам, в основном приходят из Китая и Европы.

«Сейчас идет большая тенденция, потому что автомобильный транспорт у нас сейчас закрыт, международных перевозок практически нет, и весь грузопоток направляется через железную дорогу. Железная дорога работает круглые сутки бесперебойно, и мы можем организовать «дверную» доставку с участием частных компаний, с участием госкомпаний. Сейчас люди больше переходят на контейнерный бизнес, потому что в контейнерах очень удобно перевозить грузы. Контейнеры, допустим, погрузили в Китае, потом привезли сюда и далее без выгрузки растаможили и довезли до адреса назначения «от двери до двери». То есть, это плюсы контейнерных перевозок», - добавил Ержан Байгожин.