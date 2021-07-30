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В Казахстане растет число контейнерных перевозок

30 Июля 2021 14:43
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В Казахстане растет число контейнерных перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных. Об этом сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы планируем продолжить вот эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.

Товары, по его словам, в основном приходят из Китая и Европы.

«Сейчас идет большая тенденция, потому что автомобильный транспорт у нас сейчас закрыт, международных перевозок практически нет, и весь грузопоток направляется через железную дорогу. Железная дорога работает круглые сутки бесперебойно, и мы можем организовать «дверную» доставку с участием частных компаний, с участием госкомпаний. Сейчас люди больше переходят на контейнерный бизнес, потому что в контейнерах очень удобно перевозить грузы. Контейнеры, допустим, погрузили в Китае, потом привезли сюда и далее без выгрузки растаможили и довезли до адреса назначения «от двери до двери». То есть, это плюсы контейнерных перевозок», - добавил Ержан Байгожин.


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#Бизнес   #Экономика   #Логистика  
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Автор:

Серик Сабеков

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