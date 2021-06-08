В Казахстане рассматривается вопрос бесплатного ПЦР-тестирования детей, выезжающих в загородные лагеря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет организован летний отдых детей, рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Комитете по охране прав детей МОН РК ответили на публикацию в Facebook депутата Мажилиса РК Екатерины Смышляевой касательно организации летнего отдыха детей.

«В 2019 году ведомством утверждена Дорожная карта расширения сети детских лагерей путем открытия лагерей при санаториях, турбазах, национальных парках, высших учебных заведениях, восстановления бездействующих лагерей на 2020-2023 годы, которая включает ряд мероприятий, направленных на решение озвученных Вами вопросов. Принятые меры уже сегодня дают положительные результаты, так, например, в условиях пандемии, решением вопроса загородного отдыха детей являются детские палаточные и юрточные лагеря. В этом году будут действовать более 1,5 тыс таких лагерей во всех регионах республики», - сообщили в комитете.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах, ПЦР-тестирование – мера, направленная на обеспечение безопасности детей.

«На сегодняшний день регионами решен вопрос о прохождении бесплатного ПЦР-тестирования для детей из льготных категорий. Комитетом по охране прав детей направлен запрос в Министерство здравоохранения РК о рассмотрении вопроса прохождения бесплатного ПЦР-тестирования для всех детей, выезжающих в загородные лагеря», - сообщили в ведомстве.

В 2020 году, учитывая полный запрет на открытие детских лагерей в регионах, комитетом разработана Концепция организации летнего оздоровительного отдыха, занятости детей, включающая развитие волонтёрского движения, наставничество студентами вузов и колледжей над воспитанниками организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках развития волонтёрского вожатского движения Республиканским учебно-оздоровительным центром «Балдаурен» подготовлено около 100 лидеров – тренеров педагогических отрядов, которые в свою очередь подготовили – свыше 5 тыс. вожатых. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем.

В целом взаимодействие всех ответственных министерств и местных исполнительных органов осуществляется в рамках распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан «Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2020-2023 годы».

В 2018 году детские лагеря и вопросы организации отдыха детей включены в систему государственного контроля, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК и Законом РК «О правах ребенка в РК».

Ранее в Facebook член фракции партии Nur Otan в Мажилисе Екатерина Смышляева опубликовала пост о проблемных вопросах организации летнего отдыха в Казахстане.

«В последнее время мы много слышим о современных образовательных трендах вроде «soft skills», как о чем-то новом. Но традиции формирования жизненно-важных навыков всегда существовали в нашем обществе. Огромный воспитательный потенциал детских лагерей (временных коллективов) годами использовался в системе дополнительного образования, пока в какой-то момент к ним не был потерян интерес. За 25 лет количество загородных баз в Казахстане уменьшилось более чем в 2 раза, а те, что удалось сохранить часто находятся в аварийном состоянии», - написала она.