В Казахстане расширяют доступ к высшему образованию и модернизируют профподготовку

В рамках Года рабочих профессий ведется переформатирование системы технического и профессионального образования (ТиПО) для ее максимального соответствия запросам рынка. На основе Атласа новых профессий, где актуализировано более 900 и разработано более 510 новых образовательных программ, уже в 9 регионах созданы карты потребности в кадрах. Для повышения престижа рабочих специальностей проводятся конкурсы «Jas Skills» и «Junior Skills», а более 107 тыс. школьников прошли профдиагностику на платформе «Мансап Компасы».

Начата работа по интернационализации пяти отечественных колледжей. Одним из главных инструментов в этой работе является прямое финансирование обучения.

В рамках исполнения поручений Президента и в соответствии с его предвыборной программой количество образовательных грантов было увеличено на 50%, и в текущем учебном году их число превысило 93 тыс. Дополнительно выделены гранты от местных исполнительных органов (более 1,5 тыс.), ассоциации KazEnergy (400), ректоров вузов (2,2 тыс.) и фонда «Қазақстан халқына» (500).

Эта мера дополняется системным повышением стипендий: с сентября 2024 года выплаты для бакалавров выросли на 20%, для магистрантов и докторантов — на 15%, а для студентов-педагогов превысят 75 тыс. тенге. В целом за последние пять лет размер стипендии увеличился вдвое, и к 2029 году планируется его рост до 200%. Наряду с прямой поддержкой студентов, внедряются и долгосрочные механизмы финансового планирования для семей.

— Программа «Национальный фонд — детям» формирует стартовый капитал, по итогам 2024 года на счета детей было начислено свыше $880 млн. Новая накопительная система «Келешек» с участием государства (стартовый капитал в 60 МРП и премия до 7%) позволяет родителям планомерно накопить на образование более 5 млн тенге. Важно отметить, что в случае получения студентом государственного гранта, накопленные по программе «Келешек» средства могут быть направлены на приобретение жилья, — отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также доступны льготные образовательные кредиты и 300 дифференцированных грантов, в рамках которых государство покрывает 50% или 75% стоимости обучения, а студент получает стипендию в полном объеме.

Не менее важным аспектом создания благоприятных условий для обучения является решение жилищного вопроса. В соответствии с поручением Главы государства, поставлена задача по ежегодному вводу не менее 10 тыс. мест в студенческих общежитиях. Системная работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты: с 2018 года введено 251 новое общежитие на 62 тыс. мест. В текущем году будут запущены 29 общежитий более чем на 10 тыс. мест, включая самое крупное в истории страны общежитие для Евразийского национального университета на 2 656 мест в столице. В результате проблема дефицита решена практически во всех регионах страны.

Внедряется современная модель «Student-residence», а для студентов из социально уязвимых групп с 2023 года государство возмещает расходы на проживание.

Инновации и международное партнерство: создание образовательного хаба

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан стремительно движется к становлению региональным образовательным хабом, интегрируясь в мировое пространство знаний. На сегодня в стране открыто 24 филиала ведущих зарубежных университетов, включая британские Cardiff и Coventry University, немецкий Anhalt, итальянский Politecnico della Marche, корейский Woosong University и МГИМО.

- География стран-партнеров также включает США, Китай и Францию, а в 2025 году планируется открытие еще 10 новых филиалов с приоритетом на инженерно-технические специальности. Ряд из них, например, De Montfort, Coventry, Cardiff и Woosong, работают в формате полноценных отдельных кампусов. Одновременно расширяется присутствие казахстанского образования за рубежом: действуют филиалы КазНУ в России и Кыргызстане (в Бишкеке с 2022 года обучается свыше 1300 студентов), а также университет Ауэзова в Узбекистане, — рассказал министр.

Параллельно реализуется прорывная программа AI-Sana, нацеленная на формирование нового поколения научных предпринимателей и будущих лидеров цифровой экономики. Ее цель — обеспечить массовое обучение студентов технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Программа включает четыре этапа: от базового обучения на платформах Coursera, Huawei и Google до акселерации студенческих стартапов. Курс по основам ИИ прошли уже более 390 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей.