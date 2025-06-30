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    01:38, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане расширят систему показателей безработицы

    В Казахстане показатели безработицы формируются на основе методологии, соответствующей стандартам Международной организации труда и положениям Социального кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рост безработицы
    Фото: freepik

    Согласно методологии МОТ, к категории безработных относятся лица, одновременно соответствующие следующим трем критериям: отсутствие оплачиваемой работы или прибыльного занятия, активный поиск работы и готовность приступить к ней в течение последних четырех недель.

    — При этом указанные показатели нередко подвергаются критике со стороны общества и экспертов. В связи с этим проводится методологическая работа, в рамках которой подготовлены дополнительные индикаторы к основному показателю «уровень безработицы». Эти индикаторы также рассчитываются по методологии МОТ и позволяют более полно отразить ситуацию на рынке труда, — сообщил в ответе на депзапрос Олжас Бектенов. 

    По его данным, система индикаторов включает четыре показателя:

    • базовый уровень безработицы,
    • доля безработных в составе рабочей силы,
    • совокупный показатель неполной занятости,
    • совокупный показатель лиц, соответствующих смягченным критериям безработицы,
    • совокупный показатель лиц, соответствующих смягченным критериям безработицы и неполной занятости.

    — Предложения были предварительно обсуждены с экспертами, получив положительную оценку. Работа в этом направлении продолжается, — добавил глава Кабмина.

    Ранее мы писали, что изменилось в порядке регистрации безработных в Казахстане. 

    Теги:
    Работа Безработица
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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