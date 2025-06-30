В Казахстане расширят систему показателей безработицы

Согласно методологии МОТ, к категории безработных относятся лица, одновременно соответствующие следующим трем критериям: отсутствие оплачиваемой работы или прибыльного занятия, активный поиск работы и готовность приступить к ней в течение последних четырех недель.

— При этом указанные показатели нередко подвергаются критике со стороны общества и экспертов. В связи с этим проводится методологическая работа, в рамках которой подготовлены дополнительные индикаторы к основному показателю «уровень безработицы». Эти индикаторы также рассчитываются по методологии МОТ и позволяют более полно отразить ситуацию на рынке труда, — сообщил в ответе на депзапрос Олжас Бектенов.

По его данным, система индикаторов включает четыре показателя:

базовый уровень безработицы,

доля безработных в составе рабочей силы,

совокупный показатель неполной занятости,

совокупный показатель лиц, соответствующих смягченным критериям безработицы,

совокупный показатель лиц, соответствующих смягченным критериям безработицы и неполной занятости.

— Предложения были предварительно обсуждены с экспертами, получив положительную оценку. Работа в этом направлении продолжается, — добавил глава Кабмина.

Ранее мы писали, что изменилось в порядке регистрации безработных в Казахстане.