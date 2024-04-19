В Казахстане расширят сеть по подготовке специалистов водной отрасли

На сегодня выбрано четыре макрорегиона страны, где будут созданы опорные колледжи по отраслям экономики, в том числе по подготовке будущих специалистов водной отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

В 2024-2025 году планируется увеличить государственный образовательный заказ в техническом и профессиональном образовании по специальностям «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения», «Гидротехническая мелиорация» и «Гидротехническое строительство» и другим.

- Главной опорной организацией технического и профессионального образования в южном макрорегионе выбран Высший колледж новых технологий имени Манапа Утебаева в городе Шымкент. Для подготовки кадров по специальности «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» студентам будет предоставлена возможность прохождения производственной практики, а для педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения планируется проведение курсов повышения квалификации. Также мы планируем привлечь специалистов с производства в направлении предприятий, - поделился директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Отметим, на сегодня пять колледжей страны готовят специалистов водной отрасли. Это Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени И.Абдукаримова, Мактааральский аграрный колледж, Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма, Ушконырский колледж водного хозяйства и Высший колледж новых технологий имени Манапа Утебаева. Всего в них обучается около 300 будущих специалистов в области гидрогеологии, около 90% которых по государственному образовательному заказу.