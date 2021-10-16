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    19:30, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане расширят объем медпомощи на амбулаторном уровне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все сельские населенные пункты будут обеспечены организациями первичной медико-санитарной помощи. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены национальным проектом «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

    «Реализация первого направления нацпроекта позволит: повысить удовлетворенность населения качеством медуслуг до 80% (на 26,7% с 53,3% до 80%); сельские населенные пункты, в том числе опорные и спутниковые села, 100%-но будут обеспечены организациями первичной медико-санитарной помощи», - сказал Алексей Цой.

    Кроме того, по его словам, планируется: модернизировать не менее 40 объектов здравоохранения и двух научных центров; расширить объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС (увеличение доли расходов на АПП в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 52,4% до 60%).

    «В целях сохранения здоровья беременных женщин и детей, планируется: во-первых, охватить беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением; во-вторых, детей до 1 года обеспечить проактивным наблюдением и скринингами. Также планируется дополнительное открытие восьми детских реабилитационных центров и двух центров раннего вмешательства в восьми регионах, что позволит увеличить в три раза охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями», - сообщил Алексей Цой.


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