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    18:14, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    В Казахстане расширят меры по продвижению отечественных обработанных товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанским центром индустрии и экспорта «QazIndustry» ведется работа по внедрению нового инструмента государственной поддержки «Промышленный грант», который будет направлен на модернизацию действующих производств и создание новых. Об этом сообщил глава компании Берик Бекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года QazIndustry совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК ведет работу по реинжинирингу действующих предоставляемых мер и внедрению новых. Ведется работа по расширению видов затрат, связанных с цифровизацией производства. Внедрение указанных мер придаст дополнительный импульс и стимул для бизнеса по внедрению современных международных технологий и систем, которые положительно отразятся на эффективности предприятий и роста производительности труда.

    «Планируется расширение мер по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке. К примеру, компенсация затрат бизнеса, связанных с рекламой товаров, работ и услуг, арендой торговых площадей, регистрацией товарных знаков, проведением клинических и доклинических испытаний, маркировкой, доставкой товаров по Казахстану и другие меры. Также ведется работа по внедрению нового инструмента государственной поддержки «Промышленный грант», который будет направлен на модернизацию действующих производств и создания новых. Инструмент будет реализовываться на условиях софинансирования в размере 50% для приобретения оборудования и его внедрения на производстве», - проинформировал глава организации.

    Берик Бекенов заверил, что это позволит повысить процент обновляемости основных фондов и как следствие выпускать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке и в дальнейшем выходить на внешние рынки.

    «Все предложения по совершенствованию механизма предоставления мер государственного стимулирования, а также внедрению новых мер обсуждаются с представителями бизнеса, бизнес-ассоциаций и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочется отметить, что QazIndustry ставит перед собой задачу не просто поддерживать наших отечественных производителей, а стать полноценно полезным партнёром как в финансовом, так и в дальнейшем стратегическом развитии», - добавил он.


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