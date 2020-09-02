В Казахстане расширен список получающих услуги на дому лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если раньше вызвать работника ЦОН на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны Великой Отечественной войны, то теперь сделать это могут также граждане старше 65 лет. Это связано с введением ряда ограничительных мер в Казахстане. В частности, с ограничением передвижения лиц старше 65 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

Для того, чтобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся специалисты Правительства для граждан, уточнят полноту документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому.К слову, выехать к услугополучателю необходимо не позже 7 рабочих дней, после получения заявки.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, за 7 месяцев текущего года работники госкорпорации оказали более 22 тысяч госуслуг с выездом на дом. «При вызове мобильной группы на дом следует учесть, что услуги по документированию населения осуществляют работники миграционной полиции. Поэтому в случае необходимости замены удостоверения личности в связи с истечением срока действия, рекомендуем оставлять заявку как минимум за 2 недели с учетом времени на выезд и изготовление документа», – отметила Балташева.

Напомним, самыми востребованными услугами на дому остаются выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи и т.д.

В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками. Для минимизации контакта с услугополучателями специалисты ЦОН не проходят дальше холла и соблюдают социальную дистанцию.