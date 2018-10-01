В Казахстане птичьего гриппа нет - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане птичьего гриппа нет - отечественная продукция безопасна на 100%. Потребители отечественного куриного мяса и яиц могут быть спокойны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций на тему: «Борьба с птичьим гриппом в Казахстане и странах ближнего зарубежья» заявил президент Ассоциации яичных производителей Республики Казахстан Максим Божко.

Он рассказал о том, как обстоят дела у отечественных производителей куриного мяса и яичной продукции с ситуацией вокруг птичьего гриппа, которая зафиксирована в ряде регионов Российской Федерации.

«В Казахстане ситуация по птичьему гриппу под контролем. Птицеводческие хозяйства нашей страны совместно с санитарно-эпидемиологическими службами на постоянной основе проводят профилактические меры», - сказал он.

Как проинформировал Максим Божко, промышленные птицефабрики Казахстана являются закрытыми предприятиями с жестким санитарным контролем, где максимально внедряются меры по обеспечению биобезопасности.

«Птица содержится в закрытых зданиях с собственным микроклиматом, комбикорма подвергаются термической обработке. Контакт с дикой перелетной птицей исключен. Яйцо и мясо птицы, производимые в Казахстане безопасны для употребления», - подчеркнул он.

Спикер отметил, что благодаря тому, что МСХ РК ввёл ограничение на импорт продукции птицеводства с российских фабрик, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, эпидемия у соседей на казахстанских производителях никак не отразилась.

Максим Божко также сообщил, что Кыргызстан снял запрет на ввоз казахстанского куриного мяса после оперативного вмешательства МСХ РК.

Президент Ассоциации яичных производителей также объяснил причины, по которым цены на отечественное мясо птицы бывают выше, чем у соседей, и почему нужно покупать именно свежее яйцо и охлажденное куриное мясо от местных производителей.

«Казахстанские производители на 100% покрывают потребность страны в курином яйце и экспортируют часть в ближнее зарубежье. За 2017 год в Казахстане произведено всего 5 086 481,3 тысячи штук яиц и 179 624,4 тонн куриного мяса. Отечественные производители готовы наращивать мощность производства и выходить на рынки Китая. Но для этого им нужна помощь в снятии запрета на поставку куриной продукции в Китай», - сказал Максим Божко.

Спикер также поделился экспертным мнением касательно послания Президента РК народу Казахстана в части поддержки отечественных экспортеров, торговой политики страны, и развития «экономики простых вещей». Он сказал о том, что Ассоциация полностью поддерживает Послание Президента РК народу Казахстана и считает поручения Главы государства своевременными и важными для будущего развития страны.

Лаура Амантаева