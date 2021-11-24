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    12:00, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане проживают 24 человека по имени Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 октября 2021 года в стране проживало 19,1 млн человек — на 1,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020-го в стране числилось 18,8 млн человек, плюс 1,3% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    В региональном разрезе большая часть населения проживает в Алматинской области: 2,1 млн человек. В ТОП-3 также вошли Туркестанская область (2,1 млн человек) и Алматы (2 млн человек). На лидирующую тройку регионов пришлась треть всех проживающих в РК казахстанцев.

    Наименьшая численность населения зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 539,4 тыс. человек.

    На 18 ноября 2021 года 24 человека в стране являлись тезками нашего государства, то есть носили имя Казахстан.

    Больше всего людей по имени Казахстан проживает в Акмолинской области и столице — по шесть человек в каждом из регионов. Кроме того, в Карагандинской области проживают четыре Казахстана, в Костанайской — три, в Шымкенте — два, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской — по одному.

    Казахстанцы называют детей и в честь крупнейших городов страны (в РК их 18). 28 человек в стране носят имя Семей, 21 — Алматы, 18 — Туркестан.

    Кроме того, в РК проживают 15 Атырау, 14 жителей по имени Тараз, 12 — по имени Костанай, 11 Актау, 10 Нур-Султанов, три Шымкента и по одному Актобе и Талдыкоргану.

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