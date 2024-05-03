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    20:43, 02 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане проживает более 22 тысяч детей-сирот

    кино
    Фото: Казахстанский институт общественного развития

    Сегодня в Казахстане проживает более 22 тысяч детей-сирот, из которых 82% — социальные сироты, потерявшие родительскую опеку по различным причинам. С целью привлечь внимание к проблемам адаптации детей-сирот в обществе,  Казахстанским институтом общественного развития был подготовлен документальный фильм   «Мемлекеттің балалары» (Дети государства), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня в столице прошел показ документального фильма «Мемлекеттің балалары» (Дети государства), рассказывающего о жизни выпускников детских домов. Кинокартина была создана при поддержке Министерства культуры и информации РК.

    Казахстанский институт общественного развития
    Фото: Казахстанский институт общественного развития

    В описании фильма отмечается, что сегодняшние выпускники детских домов сталкиваются с множеством проблем, включая социальную адаптацию, трудности трудоустройства и недостаток информации о доступных ресурсах помощи.

    — В настоящее время в Республике Казахстан проживает 22 081 ребенок-сирота, из которых 82% — социальные сироты, то есть дети, потерявшие родительскую опеку по различным причинам. Этот факт подчеркивает не только необходимость решения проблемы сиротства в стране, но и важность работы над корнями этой проблемы — институтом семьи, — говорится в описании.

    В презентации картины приняли участие представители научно-исследовательских центров, эксперты по семейной и гендерной политике, а также активисты и представители СМИ.

    Казахстанский институт общественного развития
    Фото: Казахстанский институт общественного развития

    Председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани отметил, что фильм основан на исследовании, проведенном институтом в 2022 году, и рассматривает социально-психологические и личностные проблемы детей-сирот, их правовой статус, а также вопросы образования, трудоустройства и жилья.

    Казахстанский институт общественного развития
    Фото: Казахстанский институт общественного развития

    — Как правило, работы исследовательских центров остаются вне поля зрения широкой аудитории, несмотря на то, что в нашей стране проводится значительное количество полезных исследований. В прошлом году по инициативе Министра культуры и информации Аиды Балаевой был создан «Консорциум исследовательских организаций сферы семейной, гендерной и демографической политики». Цель этого консорциума заключается в систематизации и продвижении исследований. Презентация данного фильма осуществлена в рамках деятельности консорциума, — сказал он.

    Документальный фильм представляет истории четырех выпускников детских домов, демонстрируя их жизнь после выпуска и сложности, с которыми они сталкиваются при адаптации к обществу.

    Казахстанский институт общественного развития
    Фото: Казахстанский институт общественного развития

    Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале Казахстанского института общественного развития.

    Теги:
    Минкультуры и информации Дети Общество Казахское кино
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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